В Новороссийске мужчине выстрелили в лицо из ружья
Инцидент произошел 13 марта в поселке Цемдолина под Новороссийском. Неизвестный три раза выстрелил мужчине в лицо из пневматического пистолета.
- Непонятно, что произошло между ними, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Только к месту происшествия вызвали скорую, а стрелявший скрылся.
Пострадавшего мужчину отвезли в больницу с травмами носа и щек.
- Личность стрелявшего установили. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего. Меру пресечения мужчине не избирали, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, на Кубани приезжий из Москвы украл телефон и попытался вынести телевизор из чужого дома. Но техника не прошла через разбитое окно.
ИСТОЧНИК KP.RU