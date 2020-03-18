2020-03-18T17:07:22+03:00
Общество

В Новороссийске мужчине выстрелили в лицо из ружья

Полиция проводит проверку
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Инцидент произошел 13 марта в поселке Цемдолина под Новороссийском. Неизвестный три раза выстрелил мужчине в лицо из пневматического пистолета.

- Непонятно, что произошло между ними, - сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. - Только к месту происшествия вызвали скорую, а стрелявший скрылся.

Пострадавшего мужчину отвезли в больницу с травмами носа и щек.

- Личность стрелявшего установили. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего. Меру пресечения мужчине не избирали, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани приезжий из Москвы украл телефон и попытался вынести телевизор из чужого дома. Но техника не прошла через разбитое окно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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