Власти о коронавирусе в Краснодаре: не нужно закупаться товарами впрок

18 Март 2020 2020-03-18T19:05:58+03:00

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В Краснодарском крае пустею полки магазинов.

- Вы видите, макароны и крупы разбирают, - поясняет кассир гипермаркета известной сети. - Что с людьми происходит?!

Между тем, власти Кубани просят жителей сохранять спокойствие: дефицита социально значимых товаров в регионе нет.

– Ежедневно мы мониторим уровень цен в магазинах, - цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края слова вице-губернатора Василия Швеца. - Колебания цен находятся в допустимых пределах. Ажиотаж на товары присутствует, но это неоправданно. На складах региона в логистических центрах запасов продуктов хватает. Дефицита нет и не ожидается, поэтому нет никакой необходимости закупать продукты впрок.

Более того, если от жителей Краснодарского края начнут поступать жалобы, то разбираться в ценах будут уже в прокуратуре и в антимонопольной службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU