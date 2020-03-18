Арбитражный суд Кубани просит не ходить к ним пока сохраняется угроза заражения коронавирусом
В Краснодарском крае, как и по всей стране, растет количество публичных заведений, которые предлагается не посещать. Теперь к их числу добавился и Арбитражный суд Краснодарского края.
- Уважаемые участники процессов, для профилактики заражения коронавирусом (2019-nCov), просим вас по возможности воздержаться от посещения суда, особенно при наличии признаков недомогания и повышенной температуры, - гласит объявление на сайте суда.
Подавать документы, по необходимости, предлагается в объявлении, в электронном виде через информационную систему «Мой арбитр» или почтовым отправлением.
- Рекомендуем максимально всесторонне и в полном объеме отразить свою правовую позицию по рассматриваемому делу в соответствующих документах (иске, заявлении, отзыве и иных процессуальных документах), подаваемых в суд удаленным способом, - поясняют в Арбитражном суде Краснодарского края.
Напомним, по официальным данным на Кубани, по-прежнему, зафиксирован только один случай заражения коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU