2020-03-18T18:03:35+03:00
Общество

Арбитражный суд Кубани просит не ходить к ним пока сохраняется угроза заражения коронавирусом

Направлять документы можно в электронном виде
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Арбитражный суд решил обратиться к посетителям в связи с коронавирусомАрбитражный суд решил обратиться к посетителям в связи с коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае, как и по всей стране, растет количество публичных заведений, которые предлагается не посещать. Теперь к их числу добавился и Арбитражный суд Краснодарского края.

- Уважаемые участники процессов, для профилактики заражения коронавирусом (2019-nCov), просим вас по возможности воздержаться от посещения суда, особенно при наличии признаков недомогания и повышенной температуры, - гласит объявление на сайте суда.

Подавать документы, по необходимости, предлагается в объявлении, в электронном виде через информационную систему «Мой арбитр» или почтовым отправлением.

- Рекомендуем максимально всесторонне и в полном объеме отразить свою правовую позицию по рассматриваемому делу в соответствующих документах (иске, заявлении, отзыве и иных процессуальных документах), подаваемых в суд удаленным способом, - поясняют в Арбитражном суде Краснодарского края.

Напомним, по официальным данным на Кубани, по-прежнему, зафиксирован только один случай заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти о коронавирусе в Краснодаре: не нужно закупаться товарами впрок
Арбитражный суд Кубани просит не ходить к ним пока сохраняется угроза заражения коронавирусом
В Сочи внедорожник столкнулся в тоннеле с двумя машинами
В Новороссийске мужчине выстрелили в лицо из ружья
Реклама «заряженных» счетчиков в интернете - наказуема
В храмах Сочи ввели санитарные меры из-за угрозы коронавируса
В Сочи отменены посещения пациентов больниц родными и знакомыми
В храмах Кубани дезинфицируют иконы и кресты
На Кубани продолжает действовать особый противопожарный режим
В Сочи прибывают специалисты для тестирования приезжих на наличие коронавируса
В Сочи из-за угрозы распространения COVID-19 закрыта граница с Абхазией
В Адыгее и на Кубани ограничили работу мечетей
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
«Билеты подлежат возврату» : в Сочи закрываются крупные концертные площадки
Кубань экспортировала мясо птицы на 12,3 миллионов долларов
Краснодарские музыканты проведут джазовый онлайн-концерт
На Кубани приезжий из Москвы украл телефон и попытался вынести телевизор из чужого дома
В Анапе в рамках всероссийской акции «Сад памяти» посадили березовую аллею
Международный аэропорт Сочи объявил о переходе на летнее расписание
В Краснодаре мужчина угнал скутер за 40 тысяч рублей
На Кубани и в Адыгее будет лавиноопасно
Кубанский спортсмен завоевал награду национального первенства
В Сочи грязь со скульптур смывают каналопромывочной машиной
На Кубани под колесами «БМВ» погибла 64-летняя женщина
В Сочи жителям и туристам рекомендуют платить в транспорте безналом
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
Несколько машин ночью сгорели в Краснодаре