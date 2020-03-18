Арбитражный суд Кубани просит не ходить к ним пока сохраняется угроза заражения коронавирусом

18 Март 2020 2020-03-18T18:03:35+03:00

Арбитражный суд решил обратиться к посетителям в связи с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Краснодарском крае, как и по всей стране, растет количество публичных заведений, которые предлагается не посещать. Теперь к их числу добавился и Арбитражный суд Краснодарского края.

- Уважаемые участники процессов, для профилактики заражения коронавирусом (2019-nCov), просим вас по возможности воздержаться от посещения суда, особенно при наличии признаков недомогания и повышенной температуры, - гласит объявление на сайте суда.

Подавать документы, по необходимости, предлагается в объявлении, в электронном виде через информационную систему «Мой арбитр» или почтовым отправлением.

- Рекомендуем максимально всесторонне и в полном объеме отразить свою правовую позицию по рассматриваемому делу в соответствующих документах (иске, заявлении, отзыве и иных процессуальных документах), подаваемых в суд удаленным способом, - поясняют в Арбитражном суде Краснодарского края.

Напомним, по официальным данным на Кубани, по-прежнему, зафиксирован только один случай заражения коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU