Коронавирус в Краснодарском крае: организациям, расположенным в ТРЦ, рекомендовано временно приостановить работу

19 Март 2020 2020-03-19T07:36:20+03:00

Магазины, в которых продают продукты, являются исключением

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Документ был подготовлен краевым департаментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя. Это необходимо для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Согласно документу, руководителям организаций общественного питания, а также спортивных, развлекательных, культурных, досуговых, культурно-зрелищных организаций, расположенных в ТРЦ рекомендовано приостановить работу до 1 мая.

- Исключение составляют магазины, обеспечивающие продовольственную безопасность края, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

До 1 мая также рекомендуется прекратить работу развлекательных организаций, компьютерных, игровых, ночных и других развлекательных клубов с числом посетителей более 100 человек.

Напомним, власти Кубани просят жителей сохранять спокойствие: дефицита социально значимых товаров в регионе нет. Колебания цен находятся в допустимых пределах. Ажиотаж на товары присутствует, но это неоправданно. На складах региона в логистических центрах запасов продуктов хватает.

ИСТОЧНИК KP.RU