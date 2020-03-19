В Краснодарском крае 115 тысяч детей перешли на свободную форму обучения
Темы дня: Коронавирус на Кубани: Длинные каникулы и растущие цены - Краснодар - 18.03.2020
С 18 марта по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева школы, детские сады и учреждения допобразования перешли на режим свободного посещения.
- Это остается на усмотрение родителей. Чтобы перейти на свободное посещение, достаточно направить заявление на электронный адрес организации, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В школы Кубани 18 марта уже не пришли 115 тысяч детей. Руководитель минобрнауки края Елена Воробьева отметила, что лучше не водить ребят в общественные места, а оставить их дома.
Напомним, весенние каникулы для школьников продлеваются с 21 марта до 11 апреля. При необходимости для учеников начальных классов будут организованы дежурные группы. Детские сады продолжат работу в штатном режиме с возможностью свободного посещения.
Сейчас в крае также прорабатывают механизмы дистанционного обучения ребят. При этом учитываются возможности школ и потребности каждого класса.
ИСТОЧНИК KP.RU