В Краснодарском крае 115 тысяч детей перешли на свободную форму обучения

19 Март 2020 2020-03-19T10:08:57+03:00

Для этого необходимо направить заявление на электронный адрес образовательной организации [подкаст]

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Темы дня: Коронавирус на Кубани: Длинные каникулы и растущие цены - Краснодар - 18.03.2020 00:00 00:00

С 18 марта по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева школы, детские сады и учреждения допобразования перешли на режим свободного посещения.

- Это остается на усмотрение родителей. Чтобы перейти на свободное посещение, достаточно направить заявление на электронный адрес организации, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В школы Кубани 18 марта уже не пришли 115 тысяч детей. Руководитель минобрнауки края Елена Воробьева отметила, что лучше не водить ребят в общественные места, а оставить их дома.

Напомним, весенние каникулы для школьников продлеваются с 21 марта до 11 апреля. При необходимости для учеников начальных классов будут организованы дежурные группы. Детские сады продолжат работу в штатном режиме с возможностью свободного посещения.

Сейчас в крае также прорабатывают механизмы дистанционного обучения ребят. При этом учитываются возможности школ и потребности каждого класса.

ИСТОЧНИК KP.RU