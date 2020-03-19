В Краснодаре на улице Казбекской запретят стоянку авто
Дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку транспорта, установят по улице Казбекской на участке от дома № 13 до дома № 17.
- Изменения вступят в силу с 10 апреля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Как рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, такие меры применяются, чтобы исключить стоянку транспорта на проезжей части. Брошенный транспорт создает помехи для движения авто и провоцирует аварии.
Напомним, в Сочи днем 18 марта произошла серьезная авария в одном из тоннелей Дублера Курортного проспекта. В ДТП столкнулись три машины.
ИСТОЧНИК KP.RU