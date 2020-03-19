2020-03-19T08:19:52+03:00
Общество

В Краснодаре на улице Казбекской запретят стоянку авто

Изменения вступят в силу с 10 апреля
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Дорожные знаки, запрещающие стоянку и остановку транспорта, установят по улице Казбекской на участке от дома № 13 до дома № 17.

- Изменения вступят в силу с 10 апреля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Как рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, такие меры применяются, чтобы исключить стоянку транспорта на проезжей части. Брошенный транспорт создает помехи для движения авто и провоцирует аварии.

Напомним, в Сочи днем 18 марта произошла серьезная авария в одном из тоннелей Дублера Курортного проспекта. В ДТП столкнулись три машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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