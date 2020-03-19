В аэропорту Геленджика проводится дополнительная дезинфекция и санитарная уборка помещений

19 Март 2020 2020-03-19T10:09:45+03:00

Эти меры направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции [подкаст]

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В аэропорту Геленджика усилены меры безопасности. Они направлены на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Темы дня: Коронавирус на Кубани: Длинные каникулы и растущие цены - Краснодар - 18.03.2020 00:00 00:00

Усилили контроль за здоровьем персонала аэропорта и сотрудников сторонних организаций. Их проверяют на предмет повышенной температуры и других признаков заболевания. Если что-то выявят, сотрудника направят на больничный.

Также проводится дополнительная дезинфекция и санитарная уборка помещений. В залах увеличено количество влажных уборок с применением дезинфицирующих средств. Обрабатывают дверные ручки, перила, поручни, кресла в залах ожиданий и регистрационные стойки. Также проводится дезинфекция автобусов и трапов.

- В дни полетов на территории дежурят сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Они проводят тепловизионный контроль пассажиров и провожающих, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Геленджик.

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ИСТОЧНИК KP.RU