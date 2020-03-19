2020-03-19T10:26:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Кубани, новости на 19 марта 2020 года: с подозрением на COVID-19 госпитализировали 124 человека

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на утро 19 марта 2020 года [подкаст]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

По данным Роспотребнадзора, на Кубани по-прежнему подтвержден только один случай коронавирусной инфекции. Всего на 19 марта проведено 2702 лабораторных исследования на наличие заболевания.

- В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 124 человека. Все они были обследованы, коронавирус у них не подтвердился. 48 человек остаются на стационарном лечении с признаками ОРВИ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Темы дня: Коронавирус на Кубани: Длинные каникулы и растущие цены - Краснодар - 18.03.2020

00:00
00:00

На дому под наблюдением врачей - 772 человека. Они вернулись из стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса, а также контактировали с заболевшими. Признаков инфекции у них нет. По правилам самоизоляция длится 14 суток.

В Роспотребнадзоре РФ работает единый консультационный центр по вопросам коронавируса. Жители и гости Кубани могут круглосуточно обращаться по телефону - 8 (800) 555-49-43. В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю открыта дополнительная горячая линия - 8 (918) 677-49-89. Также можно обращаться на горячую линию минздрава региона - 8(800)200-03-66.

ТАКЖЕ

Коронавирус в Краснодарском крае: организациям, расположенным в ТРЦ, рекомендовано временно приостановить работу

Магазины, в которых продают продукты, являются исключением (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Крыловском районе поминки закончились еще одной смертью
Сотрудники Кавказского заповедника из-за угрозы распространения коронавируса перешли на особый режим работы
Оперативный штаб края по борьбе с коронавирусом: в Геленджике госпитализировали спортсмена с подозрением на заболевание
Больше 50 не собираться. В Адыгее ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса
Сочи готовится к массовому заезду родителей с детьми на каникулах
Широкополосный интернет МТС появился еще в десяти микрорайонах Краснодара
В судах Краснодарского края ограничат прием граждан из-за коронавируса
Краснодарцы стали реже обращаться за помощью к врачам
В Краснодаре расширена муниципальная служба по содержанию ливневки
Власти о коронавирусе в Краснодарском крае: в регионе ограничены спортивные мероприятия с участием детей
Коронавирус на Кубани, новости на 19 марта 2020 года: с подозрением на COVID-19 госпитализировали 124 человека
В аэропорту Геленджика проводится дополнительная дезинфекция и санитарная уборка помещений
В Сочи наркодилера осудили на 9,5 лет
В Новороссийске мужчину осудят за кражу инструментов
В Ейске мужчина вынес из дома техники на 60 тысяч рублей
За обман сотен клиентов застройщик в Сочи получил 7 лет тюрьмы
В Краснодаре откроется персональная выставка живописи Александра Куренного
Авиакомпания «Азимут» отменила часть рейсов в Ереван из Краснодара и Сочи
В Краснодаре на улице Казбекской запретят стоянку авто
В Краснодарском крае 115 тысяч детей перешли на свободную форму обучения
Коронавирус в Краснодарском крае: организациям, расположенным в ТРЦ, рекомендовано временно приостановить работу
В Новороссийске ветром сносит грузовики с трассы
Власти о коронавирусе в Краснодаре: не нужно закупаться товарами впрок
Арбитражный суд Кубани просит не ходить к ним пока сохраняется угроза заражения коронавирусом
В Сочи внедорожник столкнулся в тоннеле с двумя машинами
В Новороссийске мужчине выстрелили в лицо из ружья
Реклама «заряженных» счетчиков в интернете - наказуема
В храмах Сочи ввели санитарные меры из-за угрозы коронавируса
В Сочи отменены посещения пациентов больниц родными и знакомыми