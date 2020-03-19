Коронавирус на Кубани, новости на 19 марта 2020 года: с подозрением на COVID-19 госпитализировали 124 человека

19 Март 2020 2020-03-19T10:26:42+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодарском крае на утро 19 марта 2020 года [подкаст]

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По данным Роспотребнадзора, на Кубани по-прежнему подтвержден только один случай коронавирусной инфекции. Всего на 19 марта проведено 2702 лабораторных исследования на наличие заболевания.

- В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 124 человека. Все они были обследованы, коронавирус у них не подтвердился. 48 человек остаются на стационарном лечении с признаками ОРВИ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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На дому под наблюдением врачей - 772 человека. Они вернулись из стран, где были зарегистрированы случаи коронавируса, а также контактировали с заболевшими. Признаков инфекции у них нет. По правилам самоизоляция длится 14 суток.

В Роспотребнадзоре РФ работает единый консультационный центр по вопросам коронавируса. Жители и гости Кубани могут круглосуточно обращаться по телефону - 8 (800) 555-49-43. В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю открыта дополнительная горячая линия - 8 (918) 677-49-89. Также можно обращаться на горячую линию минздрава региона - 8(800)200-03-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU