Власти о коронавирусе в Краснодарском крае: в регионе ограничены спортивные мероприятия с участием детей

19 Март 2020 2020-03-19T10:39:07+03:00

Но эти меры не отменяют тренировочный процесс в школах края

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Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края ограничило спортивные мероприятия с участием детей. Эта мера затронула соревнования, включенные в Календарный план.

- Во всех спортшколах график занятий составят таким образом, чтобы не допускать пересечения групп и обеспечить обработку залов между занятиями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как отметил министр физической культуры и спорта Кубани Андрей Марков, общероссийским спортивным федерациям мы направили письма с отзывом согласия на проведение в Краснодарском крае соревнований с численностью участников свыше 100 человек.

Тренировочный процесс в спортивных школах края не отменяется. Дети могут посещать эти мероприятия с согласия родителей. Аналогичную рекомендацию дал также Минспорт России.

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ИСТОЧНИК KP.RU