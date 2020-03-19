2020-03-19T11:26:03+03:00
Коронавирус Covid-19

В судах Краснодарского края ограничат прием граждан из-за коронавируса

Документы можно подавать через электронные интернет-приемные или по почте России
Александра ПОДУШКО
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В судах Краснодарского края ограничат прием граждан из-за коронавирусаВ судах Краснодарского края ограничат прием граждан из-за коронавирусаФото: Архив "КП"
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В Краснодарском крае, как и по всей стране, растет количество публичных заведений, которые предлагается не посещать. Это происходит из-за новой коронавирусной инфекции.

Теперь с 19 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года приостановлен личный прием граждан в судах Краснодарского края. Документы можно подавать только через электронные интернет-приемные или по почте России.

- Также в суды ограничат допуск лиц, не являющихся участниками процессов. Рассматривать будут только категории дел безотлагательного характера, а также в порядке приказного, упрощенного производства, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Также до 10 апреля всем судам при наличии технической возможности рекомендовано перейти на использование систем видеоконференц-связи. Так можно без риска рассматривать уголовные дела.

Как ранее сообщала «Комсомолка», Арбитражный суд Кубани просит не ходить к ним пока сохраняется угроза заражения коронавирусом. Направлять документы можно в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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