Сочи готовится к массовому заезду родителей с детьми на каникулах

19 Март 2020 2020-03-19T11:31:24+03:00

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В ближайшие дни в Сочи ожидается массовый заезд родителей с детьми школьного возраста, отметили в мэрии Сочи на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. Это вызвано тем, что каникулы в российских школах значительно продлены.

В связи с этим мэр курорта Алексей Копайгородский дал указание многократно усилить контроль за состоянием пассажиров на въездах в город. В аэропорту Сочи пассажиры прибывающих рейсов проходят термометрический контроль. Усилена будет работа и на автомобильных пунктах пропуска.

- Все въездные ворота, посты в Магри и в Псоу должны быть обеспечены самым необходимым. Если надо будет мерить температуру у приезжающих людей в каждом автобусе, значит будем это делать, - подчеркнул Копайгородский.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», лаборатория Роспотребнадзора в Сочи будет усилена специалистами из других городов,что позволит проводить в сутки до 300 тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU