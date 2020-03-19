Больше 50 не собираться. В Адыгее ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T11:38:08+03:00

В республике не зафиксировано ни одного больного COVID-19

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В Адыгее с 18 марта ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На время его действия запрещены массовые мероприятия с участием более 50 человек.

С 20 марта по 12 апреля будет приостановлено обучение в школах. При этом при согласии родителей для учеников начальной школы организуют дежурные группы не более 12 человек. В техникумах и колледжах на это время организуют дистанционное обучение.

Кроме того, приостановят работу учреждения культуры, отменены командировки спортсменов.

- Коронавируса в Адыгее нет. Но в качестве меры предупреждения с сегодняшнего дня в республике вводится режим повышенной готовности. Еще раз хочу подчеркнуть: эта дополнительная мера направлена на недопущение появления и распространения инфекции, - сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Напомним, что ранее в республике были запрещены массовые мероприятия численностью от 300 человек, однако меры усилены.

ИСТОЧНИК KP.RU