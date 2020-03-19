Оперативный штаб края по борьбе с коронавирусом: в Геленджике госпитализировали спортсмена с подозрением на заболевание

19 Март 2020 2020-03-19T11:40:41+03:00

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Как сообщил оперативный штаб Краснодарского края по борьбе с коронавирусом, в Геленджике госпитализировали спортсмена с подозрением на COVID-19.

- Он приехал на курорт на сборы, ранее находился в очаге заражения. Краевые медики сразу же поместили его в больницу, изолировали в стерильном боксе. Сейчас ждут результаты необходимых анализов, - сообщили в штабе.

Также под постоянным наблюдением врачей находятся все контактирующие с ним люди. Это 14 человек, трое из них изолированы в боксы с признаками ОРВИ, 11 – на карантине.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, на Кубани по-прежнему подтвержден только один случай коронавирусной инфекции. Всего на 19 марта проведено 2702 лабораторных исследования на наличие заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU