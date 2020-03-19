На Кубани водитель проехал на красный свет и спровоцировал ДТП

19 Март 2020 2020-03-19T12:40:32+03:00

Есть один пострадавший

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В Краснодарском крае 18 марта в 12:15 на автодороге «М-29 ФАД Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 70-летний водитель за рулем автомобиля марки «Форд Фокус», проехал на запрещающий сигнал светофора. Из-за этого он влетел в «Дэу Нексия». За рулем находился 66-летний мужчина.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель «Дэу Нексия», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Все обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, на Кубани под колесами «БМВ» погибла 64-летняя женщина. Она перебегала дорогу в неположенном месте. Все обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU