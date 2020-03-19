В Краснодарском крае спортсмены продолжают готовиться к Олимпиаде

19 Март 2020 2020-03-19T13:15:38+03:00

Игры пройдут в этом году в столице Японии Токио

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В Краснодарском крае в связи с режимом повышенной готовности было принято решение ограничить выезд спортсменов на межрегиональные, всероссийские и международные соревнования.

- Исключение действует только для мероприятия, которые являются подготовительными или отборочными к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

–Мы должны обеспечить все условия для завоевания нашими спортсменами олимпийских лицензий на главные старты четырехлетия, – сказал Андрей Марков.

Напомним, в крае ограничили спортивные мероприятия с участием детей. Эта мера затронула соревнования, включенные в Календарный план. Во всех спортшколах график занятий составят таким образом, чтобы не допускать пересечения групп и обеспечить обработку залов между занятиями.

ИСТОЧНИК KP.RU