В Краснодарском крае спортсмены продолжают готовиться к Олимпиаде
В Краснодарском крае в связи с режимом повышенной готовности было принято решение ограничить выезд спортсменов на межрегиональные, всероссийские и международные соревнования.
- Исключение действует только для мероприятия, которые являются подготовительными или отборочными к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
–Мы должны обеспечить все условия для завоевания нашими спортсменами олимпийских лицензий на главные старты четырехлетия, – сказал Андрей Марков.
Напомним, в крае ограничили спортивные мероприятия с участием детей. Эта мера затронула соревнования, включенные в Календарный план. Во всех спортшколах график занятий составят таким образом, чтобы не допускать пересечения групп и обеспечить обработку залов между занятиями.
ИСТОЧНИК KP.RU