2020-03-19T13:44:49+03:00
Общество

В Сочи концерты, экскурсии и лекции начали проводить в онлайн-режиме

Нововведение даст толчок развитию культурной сферы курорта
Юлия БАРАНОВА
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Фото Сочинского концертно-филармонического объединенияФото Сочинского концертно-филармонического объединения
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В Сочи учреждения культуры перешли на работу в онлайн-режиме.

- В соответствии с распоряжением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и по поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского мы переводим наши мероприятия на новый формат, - сообщила вице-мэр Полина Деняк.

По ее словам, теперь жители и туристы смогут не только дистанционно посмотреть концерты, но принимать участие в мастер-классах педагогов музыкальных и художественных школ. Кроме того, в культурной онлайн-программе экскурсии в музеи, лекции библиотекарей.

По мнению Деняк, нововведение даст толчок развитию культурной сферы Сочи.

Как сообщалось ранее, до 1 мая на курорте отменены все массовые культурные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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