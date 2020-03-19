В Сочи концерты, экскурсии и лекции начали проводить в онлайн-режиме
В Сочи учреждения культуры перешли на работу в онлайн-режиме.
- В соответствии с распоряжением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и по поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского мы переводим наши мероприятия на новый формат, - сообщила вице-мэр Полина Деняк.
По ее словам, теперь жители и туристы смогут не только дистанционно посмотреть концерты, но принимать участие в мастер-классах педагогов музыкальных и художественных школ. Кроме того, в культурной онлайн-программе экскурсии в музеи, лекции библиотекарей.
По мнению Деняк, нововведение даст толчок развитию культурной сферы Сочи.
Как сообщалось ранее, до 1 мая на курорте отменены все массовые культурные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU