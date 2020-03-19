В Сочи концерты, экскурсии и лекции начали проводить в онлайн-режиме

19 Март 2020 2020-03-19T13:44:49+03:00

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В Сочи учреждения культуры перешли на работу в онлайн-режиме.

- В соответствии с распоряжением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и по поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского мы переводим наши мероприятия на новый формат, - сообщила вице-мэр Полина Деняк.

По ее словам, теперь жители и туристы смогут не только дистанционно посмотреть концерты, но принимать участие в мастер-классах педагогов музыкальных и художественных школ. Кроме того, в культурной онлайн-программе экскурсии в музеи, лекции библиотекарей.

По мнению Деняк, нововведение даст толчок развитию культурной сферы Сочи.

Как сообщалось ранее, до 1 мая на курорте отменены все массовые культурные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU