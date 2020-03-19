19 Март 2020 2020-03-19T13:53:36+03:00

В Краснодаре ювелир сдал украшения знакомой в ломбард Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть Краснодара обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что передала своему знакомому золотые украшения для реставрации. Вскоре мужчина перестал выходить на связь, а ценности не вернул. Сумма ущерба превысила 80 тысяч рублей.

- Мужчину задержали. В отделе полиции он рассказал, что ювелирные украшения сдал в ломбард, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, житель Сочи попался на краже строительных стоек. С чужого участка мужчина вывез материалов на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU