Из Сочи отменены пять рейсов лайнера «Князь Владимир»

19 Март 2020 2020-03-19T15:15:41+03:00

Не состоятся круизы с 22 марта по 25 апреля

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В Сочи круизы на лайнере «Князь Владимир» отменены в связи с введением в Краснодарском крае режима «Повышенная готовность». Напомним, что данная мера вызвана угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Не состоятся пять рейсов, запланированных на март и апрель.

- Это рейсы с 22 по 28 марта, с 29 марта по 4 апреля, с 5 по 11 апреля, с 12 по 18 апреля и с 19 по 25 апреля, - сообщается на сайте ООО «Черноморские круизы».

Туристы, которые приобрели путевки на отмененные рейсы, получат компенсацию. ООО «Черноморские круизы» предлагает два варианта. Первый - перенести путешествие на любую другую дату в навигации 2020 года, с сохранением условий бронирования. Второй – аннулировать бронирование круиза и вернуть деньги в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU