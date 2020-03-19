2020-03-19T15:25:19+03:00
Общество

Администрация Сочи: в городских аптеках имеется достаточный запас антисептиков

Недостаток их в продаже в мэрии объясняют ажиотажным спросом
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото МКУ "Агентство Инком"Фото МКУ "Агентство Инком"
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За сутки на телефонную линию оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в мэрии курорта поступило около 30 обращений.

Большинство из них связано с недостатком в аптеках Сочи необходимых средств индивидуальной защиты. В аптеках имеются перекись водорода и хлорсодержащие растворы, которыми можно заменять антибактериальные гели для рук, которых в продаже остается мало из-за ажиотажного спроса.

- В целом запас дезинфицирующих средств и препаратов от инфекционных заболеваний достаточный. Отгрузка медикаментов и средств гигиены осуществляется без сбоев, - приводит пресс-служба мэрии слова исполняющего обязанности начальника управления социальной политики администрации Сочи Ильгама Асланова.

Асланов также пояснил, что эта информация была получена в результате мониторинга деятельности 20-ти крупных аптечных сетей и 17-ти муниципальных аптек.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи принимаются дополнительные меры безопасности в связи с ожидаемым наплывом приезжих в ближайшие дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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