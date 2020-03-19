Жительница Сочи задержана при получении «волшебных бобов» из Казахстана

19 Март 2020 2020-03-19T16:58:55+03:00

В посылке находилось запрещенное к ввозу вещество

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Почта была адресована 38-летней жительнице Сочи. После получения посылки, женщина была задержана сотрудниками ОБКН Сочинской таможни.

Гражданка пояснила, что внутри находится препарат для похудения, который она заказала по интернету из Казахстана на одном из сайтов.

При вскрытии посылки в ней был обнаружен препарат для похудения иностранного производства «Циклональное похудение Волшебные бобы». Всего изъято 216 капсул препарата.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что в составе капсул содержится сибутрамин, включенный в список сильнодействующих веществ, запрещенных к ввозу и обороту на территории России. Сибутрамин — это лекарственное средство, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения.

Общая масса вещества составила 71 грамм.

- В соответствии со статьей 226.1 УК РФ незаконное перемещение через государственную границу РФ в рамках ЕАЭС сильнодействующих веществ квалифицируется как контрабанда. По этому факту проводится проверка,-говорится в сообщении Сочинской таможни.

Как ранее сообщала "КП"-Кубань" , житель Сочи был задержан при получении посылки с наркотиками из Бельгии.

ИСТОЧНИК KP.RU