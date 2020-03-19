2020-03-19T17:40:22+03:00
Общество

Глава минсельхоза Кубани: «Все наши предприятия могут увеличить объемы производства по заявкам торговых сетей всех форматов»

Федор Дерека заявил о необходимости держать на контроле ситуацию по продуктам питания
Виталий КАРНАУХ
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По итогам совещания министр поручил муниципалитетам еженедельно отчитываться в ведомство о текущей ситуации с производством продуктов питания. Фото: администрация региона.По итогам совещания министр поручил муниципалитетам еженедельно отчитываться в ведомство о текущей ситуации с производством продуктов питания. Фото: администрация региона.
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Об эпидобстановке и продовольственных товарах говорили 19 марта на совещании в минсельхозе региона. В нем приняли участие глава ведомства Федор Дерека, представители районных органов управления АПК, управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

- В сегодняшней ситуации нужно разъяснять всем предприятиям нашего АПК о значимости дезинфекции, необходимо проводить проверки сотрудников при малейшем недомогании, - заявил министр Дерека.

Он акцентировал внимание на исполнении губернаторского постановления о введении режима повышенной готовности. Министр также добавил, что необходимо держать на контроле обеспеченность жителей социально значимыми продуктами питания.

– Птенциал наших предприятий позволяет увеличить выпуск объема и ассортимента продуктов питания по заявкам торговых сетей всех форматов. Если потребуется, его нужно задействовать, – подчеркнул Федор Дерека.

По итогам совещания министр поручил муниципалитетам еженедельно отчитываться в ведомство о текущей ситуации с производством продуктов питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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