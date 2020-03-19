В запасе у кубанских медиков находится 34 автомобиля скорой помощи

19 Март 2020 2020-03-19T16:53:51+03:00

Сейчас в регионе есть 10 лабораторий, в которых обследуют граждан на коронавирус при самообращении.

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Как сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на кубанский минздрав, в крае есть возможность усилить службу скорой помощи 34 автомобилями. По словам главы министерства Евгения Филиппова, ситуация по коронавирусу сейчас стабильна, в крае зафиксирован всего лишь один случай заболевания.

- Все медорганизации работают в штатном режиме. Если появится необходимость в госпитализации, более 400 мест в больницах будут перепрофилированы из соматических в инфекционные, - уверил Филиппов.

Однако, если и этого количества окажется недостаточно, в регионе развернут 10 «инфекционных госпиталей». Их распределили по районам края – Краснодар, Сочи, Горячий Ключ, Крымск, Лабинск, Тихорецк, Ленинградский, Красноармейский и Усть-Лабинский.

Сейчас в регионе есть 10 лабораторий, в которых обследуют граждан на коронавирус при самообращении. По заявлению пресс-службы губернатора, местное здравоохранение мобилизует все силы, врачи отзываются из отпусков.

Горячая линия минздрава региона: 8-800-2000-366.

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ИСТОЧНИК KP.RU