На электронку сотрудников Домодедово поступило сообщение о минировании самолета Москва-Сочи

19 Март 2020 2020-03-19T18:38:36+03:00

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«Заминированный» самолет, следовавший в Сочи из Москвы, все же приземлился в кубанском пункте посадки. Ранее на электронную почту сотрудников аэропорта Домодедово неизвестный прислал сообщение о том, что в самолете находится бомба, которая должна взорваться.

- 19 марта в 15:59 в Международном аэропорту Сочи совершил посадку самолет Airbus А 321 из Москвы. На его борту находились 176 пассажиров, - цитируют «Кубанские новости» пресс-службу воздушной гавани.

В 16:30 стало известно, что все пассажиры рейса целы и невредимы. Их высадили из самолета, багаж также выгрузили. На месте происшествия в настоящее время работают правоохранители.

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ИСТОЧНИК KP.RU