Международный аэропорт Сочи объявил о переходе на летнее расписание

18 Март 2020 2020-03-18T13:22:18+03:00

В сезон полеты на курорт будут выполнять 28 авиакомпаний из 67 городов

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Международный аэропорт Сочи открывает летний сезон полетов с 29 марта. Новое расписание будет действовать до конца октября.

- В этот период полеты в Сочи будут выполнять 28 авиакомпаний из 67 городов, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи имени В.И. Севастьянова.

География внутрироссийских направлений будет расширена за счет полетов в Иркутск, Красноярск, Пензу, Уфу, Архангельск, Белгород, Иваново и другие города. Из Москвы рейсы в Сочи запланированы у 16 авиакомпаний, из Санкт-Петербурга – у девяти.

Кроме того, девять рейсов охватят международные направления: Дубай, Душанбе, Ереван, Минск, Нур-Султан, Ригу, Стамбул, Ташкент, Тель-Авив.

Как сообщалась ранее, 12 марта авиакомпания «Турецкие авиалинии» сообщила о приостановке авиарейсов между Сочи и Стамбулом из-за угрозы распространения коронавируса. Так же отменили рейсы из Сочи в Израиль.

ИСТОЧНИК KP.RU