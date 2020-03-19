Тесты игроков «Локо» на коронавирус показали отрицательные результаты

19 Март 2020 2020-03-19T20:50:04+03:00

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Стали известны результаты первого теста на коронавирус, который делали игрокам «Локо». Показатели у спортсменов, часть из которых находится в Краснодаре, а часть - в Москве, отрицательные.

Однако игроки, тренерский штаб, все сотрудники клуба, которые прибыли из Таллина, остаются на карантине.

- Медицинский штаб с ними в тесном контакте, ежедневно мониторят состояние, на данный момент симптомов простудных заболеваний ни у кого нет, - сказал президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

Второй тест запланирован на 23 марта и до получения его результатов все спортсмены остаются на самоизоляции.

- Знаю, что команда и игроки получают звонки и сообщения со словами поддержки, - добавляет Андрей Ведищев. - Спасибо нашим болельщикам за это. Вместе нам всем будет проще пройти этот непростой период.

Напомним, 14 марта стало известно, что у баскетболиста эстонского «Калева» после игры с «Локо» нашли коронавирус. С тех пор весь тренерский штаб «красно-зеленых» и сами игроки находятся в изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU