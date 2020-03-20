2020-03-20T07:31:20+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани 93 процента студентов перешли на дистанционное обучение

С 23 марта по новой форме заниматься будут колледжи и техникумы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Вузы Краснодарского края перешли на дистанционное обучение, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

- С 16 марта с применением электронных и дистанционных образовательных технологий обучаются студенты КубГТУ, КубГАУ и КубГМУ. С 18 марта – КубГУ, еще 37 вузов и их филиалов. Это 93% всех студентов края, - сообщила министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева.

Сочинский филиал Всероссийского госуниверситета юстиции осуществляет обучение по индивидуальным учебным планам.

- Также с 23 марта заниматься с применением электронных и дистанционных образовательных технологий планируют колледжи и техникумы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, стали известны подробности о двух новых заболевших коронавирусной инфекцией в Краснодарском крае. Оба случая подтверждены и отнесены к завезенным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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