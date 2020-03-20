Онлайн-концерт «Кубанцы – молодцы» состоится 20 марта
Первый на Кубани онлайн-концерт провели артисты Биг-бенда Георгия Гараняна. Он вызвал огромный интерес у зрителей. Теперь каждую неделю артисты творческого объединения «Премьера» имени Гатова будут готовить такие встречи.
В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ограничение массовых мероприятий будет действовать до 1 мая.
- Сегодня, 20 марта состоится онлайн-концерт «Кубанцы – молодцы» Государственного кубанского казачьего ансамбля «Криница», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Самобытные артисты одновременно прекрасно поющие, танцующие и играющие на музыкальных инструментах, представят программу, где прозвучат любимые народные песни.
Подключайтесь к прямой видеотрансляции в 17:30 на официальной странице в Инстаграм.
ИСТОЧНИК KP.RU