2020-03-20T09:07:19+03:00
Звезды

Онлайн-концерт «Кубанцы – молодцы» состоится 20 марта

Казачьи песни исполнит ансамбль «Криница»
Александра ПОДУШКО
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Фото: минкультуры краяФото: минкультуры края
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Первый на Кубани онлайн-концерт провели артисты Биг-бенда Георгия Гараняна. Он вызвал огромный интерес у зрителей. Теперь каждую неделю артисты творческого объединения «Премьера» имени Гатова будут готовить такие встречи.

В соответствии с постановлением губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева ограничение массовых мероприятий будет действовать до 1 мая.

- Сегодня, 20 марта состоится онлайн-концерт «Кубанцы – молодцы» Государственного кубанского казачьего ансамбля «Криница», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Самобытные артисты одновременно прекрасно поющие, танцующие и играющие на музыкальных инструментах, представят программу, где прозвучат любимые народные песни.

Подключайтесь к прямой видеотрансляции в 17:30 на официальной странице в Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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