В Анапе в технополисе «ЭРА» проходит конференция, посвященная современным методам защиты в киберпространстве

20 Март 2020 2020-03-20T09:35:31+03:00

Здесь собрались специалисты по обеспечению информационной безопасности

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В Анапе в инновационном технополисе «ЭРА» 19 марта стартовала научно-практическая конференция. Здесь собрались специалисты по обеспечению информационной безопасности. Это представители военных и гражданских вузов, научно-исследовательских организаций.

Программу конференции открыло пленарное заседание, на котором выступающие обозначили основные приоритеты в обеспечении защиты в киберпространстве.

Фото: технополис «ЭРА»

- В современном информационном пространстве разворачиваются самые настоящие кибервойны. В случае неспособности отразить кибератаку противника, могут произойти катастрофические последствия самого крупного масштаба как для Вооруженных Сил России, так и для всей страны, - отметил в своем выступлении начальник Технополиса «ЭРА, генерал-лейтенант Ивановский Владимир Сергеевич.

- Участникам конференции предстоит работа в секциях с обсуждением вопросов кибербезопасности, обменом опытом и поиском совместных решений, позволяющих создать новые эффективные связи в сферах науки и производства, - сообщили в пресс-службе технополиса «ЭРА».

ИСТОЧНИК KP.RU