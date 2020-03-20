Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 20 марта 2020 года: на домашнем карантине находятся 1143 человека

20 Март 2020 2020-03-20T10:21:58+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Кубани на утро 20 марта 2020 года

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В Краснодарском крае на утро 20 марта COVID-19 обнаружен у трех человек. Один мужчина, заразившийся в Италии, лечится в больнице Краснодара, второй, который прибыл из Армении, находится в Сочи. Еще у одной женщины выявили коронавирус. Она транзитом находилась на Кубани. Сейчас пациентка лечится в Москве.

- В регионе провели 2972 лабораторных исследования на выявление новой инфекции. С подозрением на вирус госпитализировали 146 человек. Из них 62 продолжают стационарное лечение. На домашнем карантине - 1143 человека, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» министерстве здравоохранения края.

Сейчас сезон гриппа и ОРВИ. Как отмечают краевые специалисты, он проходит легче прошлогоднего. Снизилось количество внебольничных пневмоний.

Напомним, в управлении Роспотребнадзора по краю открыта дополнительная горячая линия - 8 (918) 677-49-89. Обращаться можно и в минздрав Кубани - 8(800)200-03-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU