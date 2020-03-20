2020-03-20T11:03:11+03:00
Происшествия

На Кубани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Скоро его передадут полицейским Новосибирской области
Александра ПОДУШКО
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На Кубани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыскеНа Кубани задержали мужчину, находящегося в федеральном розыскеФото: Архив "КП"
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Правоохранители Краснодарского края оперативным путем получили информацию о том, что на территории краевой столицы может скрываться 47-летний местный житель.

Он разыскивался полицейскими Новосибирской области за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

В результате сотрудники уголовного розыска задержали мужчину на одной из улиц Краснодара. Его доставили в отдел полиции.

- В ближайшее время мужчина будет передан инициатору розыска, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, на Кубани собутыльник украл у мужчины телефон и карту. Ущерб составил 22 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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