На Кубани больничный лист во время карантина можно получить в трех медучреждениях

20 Март 2020 2020-03-20T12:35:03+03:00

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В стране утвердили порядок оформления больничных для граждан, оказавшихся на карантине. На Кубани их можно получить в краевых клинических больницах №1 и №2, а также в 15 поликлинике. Постановление вступает в силу с 20 марта. Оно будет действовать до 1 июля 2020 года.

– У медорганизаций появится право оформлять листы нетрудоспособности без осмотра пациента, у которого имеются показания для карантина, – говорится на сайте Правительства РФ.

Можно самостоятельно подать заявление через личный кабинет на сайте Фонда социального страхования (ФСС). Необходимо указать ФИО, дату и место рождения, паспортные данные, номер счета пенсионного страхования, номер полиса ОМС.

- Также необходимо приложить сканированные копии первой страницы загранпаспорта и страниц с отметками о пересечении границы. Если таких нет, то копии билетов. Нужны и документы, подтверждающие проживание с лицами, попадающими под карантин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Больше ничего не требуется. Фонд сам передаст заявления в больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU