2020-03-20T10:56:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае: учреждения культуры Кубани начнут работать онлайн

Ранее в регионе до 1 мая в крае отменили все спектакли, гастроли и массовые мероприятия
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Кубанские учреждения культуры переходят в режим работы онлайн. Теперь каждые пятницу, субботу и воскресенье артисты различных организаций организаций будут транслировать свои развлекательные программы в Сети.

- Онлайн-трансляции начались 18 марта с выступления Биг-бенда Георгия Гараняна. Их концерт посмотрели более тысячи человек. 21 марта для юных зрителей подготовили детский спектакль «Казачьи байки» Краснодарского краевого театра кукол, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Муниципальные культурно-досуговые организации также перешли на новый формат работы. Они будут проводить занятия с участниками кружков удаленно.

Но библиотеки, музеи продолжают принимать посетителей. Мероприятия проводятся и дистанционно.

Напомним, онлайн-концерт «Кубанцы – молодцы» состоится 20 марта. Казачьи песни исполнит ансамбль «Криница».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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