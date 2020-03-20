На Кубани в лобовом ДТП погиб водитель отечественной легковушки

20 Март 2020 2020-03-20T12:21:40+03:00

Также выяснилось, что у него не было прав

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19 марта в 03:30 на автодороге Армавир – Отрадная произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 42-летний водитель за рулем авто марки «ВАЗ 2106» выехал на встречную полосу. Здесь он влетел в «Хендай Акцент», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗ2106» скончался а месте ЧП. Мужчина, который был за рулем «Хендай», и его пассар получили травмы. Они были госпитализированы.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются. Выяснилось, что водитель автомобиля «ВАЗ 2106» был без прав.

Напомним, в Краснодаре пять участков улицы Коммунаров станут односторонними. Это позволит трамваям беспрепятственно перевозить пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU