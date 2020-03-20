Число посетителей казино в Сочи упало почти на четверть

20 Март 2020 2020-03-20T12:35:28+03:00

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В феврале 2020 года расположенную в Сочи игорную зону «Красная поляна», посетило 63 277 человек.

Как отмечается в сообщении Департамента имущественных отношений региона, это на 18478 человек (или 23%) меньше, чем в январе.

- «Казино Сочи» посетили 40 332 человека, казино «Бумеранг» — 12 578 человек, зал игровых автоматов «Бонус Slots» — 10 367 человек», — говорится в сообщении пресс-службы краевого ведомства.

Как ранее сообщала «КП» -Кубань», в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса отменены культурные и увеселительные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU