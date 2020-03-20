Главный инфекционист Краснодарского края о Коронавирусе: симптомы Covid-19 ничем не отличаются от обычного ОРЗ

20 Март 2020 2020-03-20T14:22:06+03:00

Сергей Зотов напомнил о том, что сейчас важно самоизолироваться и не заниматься самолечением

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Главный врач краевой инфекционной больницы рассказал о коронавирусе. Он сообщил о том, что первые симптомы заболевания не отличаются от ОРЗ. Это может быть, например, головная боль, температура, насморк, кашель.

- Необходимо в этот период избегать массовых скоплений людей. Это поможет снизить риск передачи инфекции. Также важно не трогать лицо грязными руками, мыть их, проводить регулярно влажную уборку в доме, - добавили в пресс-службе администрации края.

– Инфекция пробралась в Россию, и сегодня от каждого из нас зависит, насколько она будет распространяться дальше. Во время коронавируса важно самоизолироваться и не заниматься самолечением, – отметил Сергей Зотов.

Также он призвал не проводить профилактику с помощью советов из Сети. Сергей Зотов отметил, что сейчас нет ни одного препарата, который мог бы уберечь от коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU