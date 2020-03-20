Городской автоэкспресс начнет курсировать из аэропорта Геленджика

20 Март 2020 2020-03-20T13:34:58+03:00

Время отправления и прибытия автобусов будет состыковано с расписанием авиарейсов

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Городской автоэкспресс вместимостью до 22 мест с 1 апреля начнет курсировать из аэропорта Геленджика. Это повысит транспортную доступность воздушной гавани.

- Пассажиры аэропорта смогут добраться до Толстого мыса Геленджика. Время отправления и прибытия автобусов будет состыковано с расписанием авиарейсов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Билеты можно будет приобрести в кассе, расположенной в зоне выдачи багажа. Автобусы поедут с остановки на привокзальной площади аэропорта.

Также планируется организовать перевозки и по другим курортным направлениям.

Напомним, число посетителей казино в Сочи упало почти на четверть. О снижении числа гостей заявил краевой департамент имущественных отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU