Городской автоэкспресс начнет курсировать из аэропорта Геленджика
Городской автоэкспресс вместимостью до 22 мест с 1 апреля начнет курсировать из аэропорта Геленджика. Это повысит транспортную доступность воздушной гавани.
- Пассажиры аэропорта смогут добраться до Толстого мыса Геленджика. Время отправления и прибытия автобусов будет состыковано с расписанием авиарейсов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Билеты можно будет приобрести в кассе, расположенной в зоне выдачи багажа. Автобусы поедут с остановки на привокзальной площади аэропорта.
Также планируется организовать перевозки и по другим курортным направлениям.
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ИСТОЧНИК KP.RU