2020-03-21T09:19:39+03:00
Общество

В лесах Кубани снесли 219 незаконных построек

Такое единение жителей с природой признали преступным
Ева МУР@kp_kuban
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Подано еще более 70 исков в судПодано еще более 70 исков в судФото: Анатолий ЗАЙОНЧКОВСКИЙ
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О сохранности лесного фонда на территории Краснодарского края говорили на совещании при губернаторе Вениамине Кондратьеве. Выяснилось, что с ноября 2019 года внутри природных уголков было обнаружено 219 незаконных строений.

- Борьба с незаконной застройкой началась,но необходимо увеличить ее темпы. Потому что соблазна ни у кого не должно быть, - заявил глава региона.

Двадцать строений признаны нелегальными и снесены, на рассмотрении в судах находятся еще 71 иск.

Напомним, правоохранители продолжают расследование уголовного дела замминистра природных ресурсов Дмитрия Медянского, отправившего сочинский заповедный лес под топор.

- Действия заместителя министра явно вышли за его полномочия, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - Это повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Выяснилось, что Медянский подписал договор купли-продажи на заготовку древесины в заповеднике. Тогда как закон запрещает рубить лес на этих территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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