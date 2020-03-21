Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 21 марта 2020 года: за сутки новых заболевших не выявлено

21 Март 2020 2020-03-21T11:07:01+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Кубани на утро 21 марта 2020 года

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В Краснодарском крае на утро 21 марта COVID-19 подтвержден у трех человек. 62-летний житель Приморско-Ахтарского района, заразившийся в Италии, лечится в больнице Краснодара, второй, который прибыл из Армении, находится в Сочи. Женщина, у которой коронавирус обнаружили в Краснодаре, когда она транзитом была в кубанской столице, проходит лечение в Москве.

- С подозрением на COVID-19 в больницы края госпитализировано 170 человек, лечение в стационаре продолжают 70 человека из них. Наблюдаются врачами по месту жительства 1397 человека. 3624 лабораторных исследований проведено за это время, положительный результат на коронавирус дали 3 из них. Диагноз внебольничная пневмония поставлен 1603 человеку, - сообщают "КП" -Кубань" в минздраве Краснодарского края.

В целом, медики отмечают снижение числа заболевших сезонными инфекциями по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в управлении Роспотребнадзора по краю открыта дополнительная горячая линия - 8 (918) 677-49-89. Обращаться можно и в минздрав Кубани - 8(800)200-03-66.

ИСТОЧНИК KP.RU