2020-03-21T11:07:01+03:00
Общество

Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 21 марта 2020 года: за сутки новых заболевших не выявлено

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Кубани на утро 21 марта 2020 года
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
На Кубани по-прежнему зафиксировано трое заболевших коронавирусомНа Кубани по-прежнему зафиксировано трое заболевших коронавирусом
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае на утро 21 марта COVID-19 подтвержден у трех человек. 62-летний житель Приморско-Ахтарского района, заразившийся в Италии, лечится в больнице Краснодара, второй, который прибыл из Армении, находится в Сочи. Женщина, у которой коронавирус обнаружили в Краснодаре, когда она транзитом была в кубанской столице, проходит лечение в Москве.

- С подозрением на COVID-19 в больницы края госпитализировано 170 человек, лечение в стационаре продолжают 70 человека из них. Наблюдаются врачами по месту жительства 1397 человека. 3624 лабораторных исследований проведено за это время, положительный результат на коронавирус дали 3 из них. Диагноз внебольничная пневмония поставлен 1603 человеку, - сообщают "КП" -Кубань" в минздраве Краснодарского края.

В целом, медики отмечают снижение числа заболевших сезонными инфекциями по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в управлении Роспотребнадзора по краю открыта дополнительная горячая линия - 8 (918) 677-49-89. Обращаться можно и в минздрав Кубани - 8(800)200-03-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Персональный Парад Победы провели для 105-летнего ветерана в Новороссийске
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 21 марта 2020 года: за сутки новых заболевших не выявлено
В лесах Кубани снесли 219 незаконных построек
Вместо 200 рублей - десять: жителям трех районов Краснодарского края дали льготу на проезд по платной трассе
На Кубани полицейские оказали экстренную помощь пострадавшей девочке
В Мостовском районе сын избил своего отца и украл у него 220 тысяч рублей
В Краснодаре перед судом предстанут двое застройщиков, обманувших дольщиков на 190 миллионов рублей
В Краснодаре до 1 июля достроят ЖК «Южный»
Резня бензопилой: власти Краснодара обяжут подрядчиков заплатить за некачественную обрезку деревьев
На въездах в Сочи усилены меры эпидемиологической безопасности
В Краснодаре 16-летний школьник угнал машину и врезался на ней в забор
В сочинском «Дендрарии» приступили к очистке водоемов
В Геленджике на водителя автомиксера, по вине которого погибла 7-месячная девочка, завели дело
«Сочи Парк» провел открытие в новом формате
Земли лесного фонда исключили из генпланов пяти муниципалитетов Кубани
ПАО «ТНС энерго Кубань» призывает для профилактики коронавируса перейти на онлайн-сервисы компании
На Кубани спасатели сняли с 12-летней девочки кольцо на распухшем пальце
Замглавы района в Сочи оштрафован из-за стихийных свалок мусора в жилом микрорайоне
В Отрадненском районе у местного жителя нашли 120 граммов конопли
Основатель сети пиццерий «Сицилия» заявил об уверенности в эффективности принятых мер в борьбе с распространением вируса
Городской автоэкспресс начнет курсировать из аэропорта Геленджика
Главный инфекционист Краснодарского края о Коронавирусе: симптомы Covid-19 ничем не отличаются от обычного ОРЗ
В Белгороде сотрудница полиции Анапы помогла девушке, которая лежала на снегу без сознания
Число посетителей казино в Сочи упало почти на четверть
«Забрала нашего ребенка и уехала на машине пьяной!»: на Кубани мужчина заявил в полицию на свою супругу
На Кубани в лобовом ДТП погиб водитель отечественной легковушки