Первый на Кубани ветропарк планируют запустить в 2021 году

21 Март 2020 2020-03-21T14:13:44+03:00

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В Краснодарском крае власти выделили 37 га земли под строительство ветропарка. Ожидается, что он будет готов уже в 2021 году.

- На его строительство инвесторы затратят 7,8 млрд рублей, - цитирует пресс-служба администрации Краснодарского края вице-губернатора Анатолия Вороновского.

Более того, на очереди находится еще один проект ветропарка. Мощность объекта составит 150 МВт, инвесторы вкладывают в проект более 20 млрд рублей. Ее достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией целый город. Он расположится на площади 140 гектаров. Необходимая документация подготовлена, но сроки реализации проекта пока не определены.

Напомним, в Краснодаре до 1 июля достроят ЖК «Южный».На завершение многоэтажки направлено 74,2 миллиона рублей. Обманутые дольщики ЖК «Южный» отпразднуют новоселье в своих квартирах в июле 2020 года. Об этом сообщают в администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU