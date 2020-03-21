2020-03-21T16:09:26+03:00
Происшествия

На Кубани сын украл у отца автомобиль и продал его

Инцидент произошел в Северском районе
Ева МУР@kp_kuban
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Казусный случай произошел в Северском районе Краснодарского края. Мужчина обратился в полицию и заявил о краже автомобиля. Правоохранители начали оперативно искать имущество. Но какого было удивление всех участников поисков, когда выяснилось, что иномарку украл и продал сын хозяина машины.

Он продал машину за 125 тысяч рублей, объяснив, что ему срочно нужны были деньги, а отец отказывался помочь.

Молодого человека задержали. Никакого примирения между отцом и сыном на этапе следствия не произошло. Теперь парню грозит до шести лет тюрьмы. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним, двое усть-лабинцев заявили, что их избили приставы.Служители закона назначили встречу в кафе и приехали туда с электрошокером. Ведется служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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