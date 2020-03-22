В пожаре под Тимашевском сгорели 600 кв.м. камышей
Вечером 21 марта жители хутора Беднягина увидели красное зарево в паре километров от населенного пункта. Об увиденном они сообщили в экстренные службы района.
- В 19:07 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС региона от оперативного дежурного ЕДДС МО Тимашевский район поступило сообщение о том, что около хутора Беднягина произошло загорание камыша на площади 600 м.кв., - пояснил корреспонденту «КП»-Кубань» начальник пресс-службы ведомства Никита Гавриляк.
Под Тимашевском горят камыши.
К месту возгорания были направлены силы и средства в количестве 11 человек и 4 единицы техники. По прибытии пожарные установили, что горит камыш на площади около 600 кв.м. В 19:30 пожар удалось локализовать. Спустя еще 15 минут огонь был полностью потушен.
- К счастью, строениям огонь не угрожал, - добавил Никита Гавриляк.
О погибших и пострадавших не сообщается.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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