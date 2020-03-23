Жители Геленджика высадили 75 красных кленов

23 Март 2020 2020-03-23T07:21:53+03:00

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В Геленджике жители Дивноморского внутригородского округа высадили 75 красных кленов. Они присоединились к акции в честь 75-летия Великой Победы «Сад Памяти».

Посадить деревья вышли не только активисты, но и простые жители. Молодые саженцы появились по обеим сторонам прогулочных дорожек в сквере. Одновременно побелили деревья, которые тут произрастали уже не первый год.

- Также в Архипо-Осиповке ранее высадили 75 березок. В общей сложности на территории муниципалитета в рамках акции появится порядка новых деревьев. В самом Геленджике это будут сосны, туи и клены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU