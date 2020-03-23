В Брюховецком районе благоустроят 7 парковых зон

23 Март 2020 2020-03-23T08:10:55+03:00

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К 2024 году в Брюховецком районе планируют благоустроить семь парковых зон. Сейчас идет обновление участка, сквера и территории у мемориала в станице Новоджерелиевской. Работы проходят в рамках проекта «Жилье и городская среда».

- Уже подготовлены планы по обустройству территории, прилегающей к ДК имени Буренкова, парка Гагарина в станице Брюховецкой, парковых зон в станице Переясловской и селе Свободном. Они могут войти в программу уже в следующем году, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Местные жители активно выбираю, какой должна быть детская площадка, ширина тротуара. Все это учитывается.

Напомним, первый ледовый дворец Адыгеи откроют в апреле. Все оборудование уже установлено и запущено.

ИСТОЧНИК KP.RU