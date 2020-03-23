В Новороссийске спасатели помогли мужчине, голова которого застряла в решетке лестницы
Инцидент произошел 22 марта в доме на улице Суворовской. Там молодой человек, по невыясненным причинам, застрял в решетке лестничного марша.
Спасатели выехали на место происшествия. Оказалось, что голова парня застряла между прутьями, и сам он выбраться не мог.
- При помощи гидравлического инструмента достали пострадавшего и передали его сотрудникам скорой, - сообщил на своей странице в Instagram начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров.
Напомним, авария произошла в субботу 21 марта на федеральной трассе «Кавказ» в Успенском районе Краснодарского края. Около 15:30 недалеко от Армавира столкнулись автомобили марок «Lada Granta» и «Skoda».
ИСТОЧНИК KP.RU