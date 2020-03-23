В Новороссийске спасатели помогли мужчине, голова которого застряла в решетке лестницы

23 Март 2020 2020-03-23T09:07:15+03:00

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Инцидент произошел 22 марта в доме на улице Суворовской. Там молодой человек, по невыясненным причинам, застрял в решетке лестничного марша.

Спасатели выехали на место происшествия. Оказалось, что голова парня застряла между прутьями, и сам он выбраться не мог.

- При помощи гидравлического инструмента достали пострадавшего и передали его сотрудникам скорой, - сообщил на своей странице в Instagram начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров.

Напомним, авария произошла в субботу 21 марта на федеральной трассе «Кавказ» в Успенском районе Краснодарского края. Около 15:30 недалеко от Армавира столкнулись автомобили марок «Lada Granta» и «Skoda».

ИСТОЧНИК KP.RU