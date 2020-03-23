2020-03-23T09:07:15+03:00
Происшествия

В Новороссийске спасатели помогли мужчине, голова которого застряла в решетке лестницы

Его передали медикам
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: instagram.com/alekseioderovФото: instagram.com/alekseioderov
Изменить размер текста:

Инцидент произошел 22 марта в доме на улице Суворовской. Там молодой человек, по невыясненным причинам, застрял в решетке лестничного марша.

Спасатели выехали на место происшествия. Оказалось, что голова парня застряла между прутьями, и сам он выбраться не мог.

- При помощи гидравлического инструмента достали пострадавшего и передали его сотрудникам скорой, - сообщил на своей странице в Instagram начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров.

Напомним, авария произошла в субботу 21 марта на федеральной трассе «Кавказ» в Успенском районе Краснодарского края. Около 15:30 недалеко от Армавира столкнулись автомобили марок «Lada Granta» и «Skoda».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новороссийске спасатели помогли мужчине, голова которого застряла в решетке лестницы
В Туапсе 22-летний парень обокрал знакомую
В Брюховецком районе благоустроят 7 парковых зон
В Краснодаре на улице Тургенева за вечер произошло два пожара
Жители Геленджика высадили 75 красных кленов
Тепло и без осадков. С 23 марта на Кубани установится весенняя погода
Первый ледовый дворец Адыгеи откроют в апреле
На Кубани не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
На Кубани раскрыли крупное подпольное производство сигарет
На Кубани все МФЦ перейдут на работу по предварительной записи
В Адыгее под наблюдением по коронавирусу находятся 111 человек
В пожаре под Тимашевском сгорели 600 кв.м. камышей
Досрочную сдачу ЕГЭ на Кубани перенесли на основной период
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 22 марта 2020 года: лечение проходят четыре пациента с подтвержденным диагнозом
На Кубани в ДТП на трассе «Кавказ» погибли три человека
В Новороссийске отремонтировали семь улиц
В Анапе во время пожара погибли двое молодых мужчин
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 21 марта 2020 года: еще два заболевших приехали из Европы
На Кубани сын украл у отца автомобиль и продал его
Первый на Кубани ветропарк планируют запустить в 2021 году
В Сочи 9-летний ребенок пострадал из-за фуры с мусором
Персональный Парад Победы провели для 105-летнего ветерана в Новороссийске
Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 21 марта 2020 года: за сутки новых заболевших не выявлено
В лесах Кубани снесли 219 незаконных построек
Вместо 200 рублей - десять: жителям трех районов Краснодарского края дали льготу на проезд по платной трассе
На Кубани полицейские оказали экстренную помощь пострадавшей девочке
В Мостовском районе сын избил своего отца и украл у него 220 тысяч рублей