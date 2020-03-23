Волонтеры в Сочи помогут пожилым людям во время самоизоляции

23 Март 2020 2020-03-23T10:24:58+03:00

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Волонтерские группы в Сочи будут оказывать помощь одиноким пожилым гражданам , которые за последние 14 дней прибыли в город из-за границы. Добровольцы доставят продукты, медикаменты и предметы первой необходимости.

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- Также в случае необходимости помощь будет оказана и другим категориям граждан, находящимся на самоизоляции после посещения других стран. Например, родителям с грудными детьми, - сказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирёв на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

В число волонтёров также включены казаки и участники ДНД. Они будут обеспечены первичными средствами защиты.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в регионе пока зарегистрировано пять случаев заболевания коронавирусом. Три из них зафиксированы в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU