2020-03-22T17:07:59+03:00
Коронавирус Covid-19

На Кубани не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

На лечении в регионе находятся четыре человека
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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За последние сутки в России зафиксирован 61 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией нового типа, 54 из них в Москве. Общее число больных достигло 367. При этом в Краснодарском крае количество пациентов с подтвержденным диагнозом не изменилось – на лечении находятся четыре человека.

Это мужчина, вернувшийся из Италии в Приморско-Ахтарский район, также двое мужчин, прибывшие в Сочи из Армении и Швейцарии и чувашский велосипедист, приехавший в Геленджик из Румынии. Состояние всех пациентов удовлетворительное, они находятся в изолированных боксах.

– Всего в медицинские организации региона на сегодня госпитализированы 184 человека с подозрением на COVID-19, из них 75 продолжают стационарное лечение, – сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.

На домашнем карантине под наблюдением врачей поликлиник находятся 1860 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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