2020-03-22T10:37:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 22 марта 2020 года: лечение проходят четыре пациента с подтвержденным диагнозом

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Кубани на утро 22 марта 2020 года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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В Краснодарском крае диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у четверых пациентовВ Краснодарском крае диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у четверых пациентовФото: Алексей БУЛАТОВ
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На утром 22 марта в Краснодарском крае находятся четыре человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего же тесты сдали более четырех тысяч человек из групп риска.

В субботу диагноз подтвердился еще в двух случаях. 63-летний мужчина прибыл домой в Сочи из Швейцарии, а 22-летний велосипедист из Чувашии находился на сборах в Румынии и вернулся в Геленджик.

- Люди, с которыми они контактировали, находятся под наблюдением врачей, у них взяты анализы. Состояние всех зараженных удовлетворительное, - сообщают в краевом оперативном штабе.

С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах Краснодарского края находятся 75 человек. На домашнем карантине под наблюдением врачей поликлиник находятся 1860 человек.

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Сейчас все, кто контактировал с заболевшим, находятся под пристальным наблюдением медиков. К счастью, как стало известно "КП"-Кубань", заболевший коронавирусом возвращался из путешествия на автомобиле (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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