Коронавирус в Краснодарском крае, новости на 22 марта 2020 года: лечение проходят четыре пациента с подтвержденным диагнозом
На утром 22 марта в Краснодарском крае находятся четыре человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Всего же тесты сдали более четырех тысяч человек из групп риска.
В субботу диагноз подтвердился еще в двух случаях. 63-летний мужчина прибыл домой в Сочи из Швейцарии, а 22-летний велосипедист из Чувашии находился на сборах в Румынии и вернулся в Геленджик.
- Люди, с которыми они контактировали, находятся под наблюдением врачей, у них взяты анализы. Состояние всех зараженных удовлетворительное, - сообщают в краевом оперативном штабе.
С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах Краснодарского края находятся 75 человек. На домашнем карантине под наблюдением врачей поликлиник находятся 1860 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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