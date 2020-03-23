На Кубани производители антисептических средств увеличивают объемы производства

23 Март 2020 2020-03-23T11:16:33+03:00

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Вице-губернатор Кубани Василий Швец и руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов посетили организацию по производству специальной профессиональной химии в краевом центре. Работа в этом направлении идет по поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева.

В крае есть ряд предприятий, на базе которых производят антисептические и дезинфицирующие средства. Вице-губернатор Василий Швец отметил, что объемы нужно нарастить до 15 тонн в сутки.

– Для бесперебойной работы предприятий в острый период при содействии Минпромтогра России есть поставщик изопропилового спирта. Он сможет обеспечивать краевых производителей, – отметил Василий Швец.

Также Руководитель департамента промполитики региона Иван Куликов отметил, что на Кубани есть еще предприятия химотрасли, которые в оперативном режиме рассматривают возможность производства антисептиков.

Напомним, на понедельник проведено 4730 лабораторных исследований на COVID-19, пять из них оказались положительными. Четыре человека лечатся в крае, одна женщина – в Москве. Их состояние удовлетворительное. С субботы новых случаев заболевания не было зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU