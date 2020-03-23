Ввод в эксплуатацию нового участка Троицкого группового водопровода перенесли на май

23 Март 2020 2020-03-23T12:44:39+03:00

Это сделали по решению губернатора Вениамина Кондратьева

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Для ввода нового участка требовалось отключить воду на 2-3 дня в Новороссийске. Без водоснабжения осталось бы 80 процентов жителей. Но по решению губернатора Вениамина Кондратьева эти работы перенесли на май. Это сделали из-за ситуации с коронавирусом.

– В крае сейчас усилены меры санитарно-эпидемиологической направленности. Поэтому губернатор принял такое решение, – отметил первый замглавы края Андрей Алексеенко.

- Точная дата ввода в эксплуатацию новой части водопровода станет известна позже,- сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уже завершены работы по прокладке 18 километров новой нитки Троицкого водовода. Это позволит увеличить подачу воды в Новороссийск на 7-8 тысяч кубов в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU