Ввод в эксплуатацию нового участка Троицкого группового водопровода перенесли на май
Для ввода нового участка требовалось отключить воду на 2-3 дня в Новороссийске. Без водоснабжения осталось бы 80 процентов жителей. Но по решению губернатора Вениамина Кондратьева эти работы перенесли на май. Это сделали из-за ситуации с коронавирусом.
– В крае сейчас усилены меры санитарно-эпидемиологической направленности. Поэтому губернатор принял такое решение, – отметил первый замглавы края Андрей Алексеенко.
- Точная дата ввода в эксплуатацию новой части водопровода станет известна позже,- сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Уже завершены работы по прокладке 18 километров новой нитки Троицкого водовода. Это позволит увеличить подачу воды в Новороссийск на 7-8 тысяч кубов в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU