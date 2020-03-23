Художники Краснодара смогут завершить граффити на здании мэрии

23 Март 2020 2020-03-23T12:18:51+03:00

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В связи с ситуаций с коронавирусом глава Краснодара Евгений Первышов предложил привлечь местных художников к завершению рисунка на здании мэрии. С этим вопросом он попросил разобраться начальника управления по делам молодежи Георгия Пронькина.

Из-за жесточайшего карантина в Италии, художник, которого привлекали к созданию граффити на стене органного зала, не может завершить работу. Он должен был уже появиться в Краснодаре, ему выписали соответствующие билеты, оформили визу. Но ситуация в мире из-за инфекции ухудшилась.

- Поэтому мэр Краснодар Евгений Первышов предложил привлечь местных художников к завершению рисунка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, ранее сообщалось, что художник Луиджи Мариа Мураторе из Милана, который нарисовал уже половину картины на стене администрации Краснодара, завершит работу в январе. Из-за погодных условий он не смог уложиться в запланированный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU